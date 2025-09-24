Хакер Palach Pro в комментарии aif.ru заявил, что среди 3000 ликвидированных иностранных наемников ВСУ значительная часть приходится на кадровых военных НАТО, которые числились под видом обычных боевиков. По его словам, публикация данных, добытых хакерскими группировками Nessus и CGOP после взлома систем ВСУ, подтвердила гибель около тысячи иностранцев, а еще две тысячи числятся пропавшими без вести. Эксперты считают, что подавляющее большинство из них также можно отнести к потерям.

Palach Pro отметил, что базы размещения иностранных инструкторов и наемников находятся вблизи линии боевого соприкосновения. Учебные полигоны и аэродромы становятся основными точками их присутствия, при этом безопасность этих объектов зачастую игнорируется. «Опубликованный список показывает количество убитых наемников, которые воевали именно за деньги. Не учитывая многочисленных НАТОвцев, списанных под наемников», — подчеркнул хакер.

Среди погибших зафиксированы ветераны, участвовавшие в боевых действиях в Ираке, Афганистане и других горячих точках. Так, француз Геннадий Германович, служивший во Французском иностранном легионе, погиб в Херсонской области. Британец Райан Эванс, по официальной версии сопровождавший журналистов агентства Reuters, на деле, предположительно, выполнял функции инструктора. Американец Ричард Кирлин, бывший сотрудник ВВС и специалист по логистике, был найден мертвым в киевском отеле Hilton. Еще один американец, ветеран Navy SEAL Майк Меоли, погиб в ДТП в Киеве. Немецкий инструктор Димитриос Феррара из частной компании X Intelligence GmbH погиб при взрыве склада боеприпасов в Константиновке. Британец Джонатан Шенкин, служивший в Армии обороны Израиля, был ликвидирован в декабре 2022 года.

Хакер отметил, что утечки данных происходят из-за самих украинских командиров, которые выкладывают в сеть фото и видео с техникой и инструкторами НАТО. Французский военный аналитик Николя Чинкуини подтвердил, что среди «добровольцев» и наемников есть профессионалы, нанятые правительствами западных стран. По его словам, такие специалисты не выставляют себя в социальных сетях, в отличие от обычных наемников.