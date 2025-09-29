27 сентября в штаб-квартире НАТО объявили о наращивании сил в Балтийском регионе после сообщений о неопознанных беспилотниках в Дании. Как сообщает «Блокнот», планируется переброска «разведывательных платформ», кораблей ПВО и бронетехники в Эстонию.

Пользователи соцсетей в Эстонии зафиксировали танки «Абрамс» и бронетранспортеры «Брэдли» в Тарту. Колонны двигались по железнодорожным платформам без маскировки, что эксперты назвали демонстративным шагом, сравнив его с прошлогодними поставками российских САУ из КНДР.

Военные аналитики отмечают, что ограниченные силы НАТО не представляют серьезной угрозы для России. Однако гипотетическая атака на Псков может дать временный результат, что, по их мнению, в ответ может повлечь применение Россией ядерного оружия — от локальных ударов по Эстонии и Польше до масштабных атак по столицам Запада.

Эксперты также обсуждают сценарии возможных провокаций: атаки украинских дронов на объекты в Эстонии или инциденты с гражданской авиацией. В случае подобных событий НАТО может заявить о создании «буферной зоны» уже на территории Псковской области.