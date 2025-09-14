Танкер Leo с партией нефти из Мурманска в Китай уже несколько дней движется по Северному морскому пути в сложных условиях. Судно неледового класса оказалось в ледовых полях Восточно-Сибирского моря и вынуждено идти вдоль берега под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы». Передает Евразия Daily.

Leo остановился ещё 7 сентября, после чего смог продолжить путь, но его движение остаётся крайне медленным: за пять суток танкер прошёл лишь 153 мили. Сроки доставки груза сдвинулись с 27 сентября на 2 октября.

Подобная ситуация возникала и раньше. В конце августа в том же районе застрял газовоз Arctic Metagaz с грузом сжиженного газа с проекта «Арктик СПГ — 2». Несколько дней судно маневрировало среди льдов, прежде чем выйти из трудного участка.

Leo и Arctic Metagaz стали единственными судами неледового класса, которые серьёзно пострадали от ледовой обстановки в этом сезоне. Другие танкеры и газовозы, включая флот «Ямал СПГ», продолжают движение по графику, хотя и идут вдоль берега из-за торосов.

По данным «Главсевморпути», сопровождение Leo ледоколом только на одном участке маршрута может обойтись почти в полмиллиона долларов. Эксперты напоминают, что Северный морской путь позволяет почти вдвое сократить сроки доставки энергоресурсов в Азию, однако нехватка судов ледового класса остаётся проблемой.

Зампредседателя правления «Новатэка» Евгений Амбросов ранее отмечал, что в стратегии проекта «Арктик СПГ — 2» заложен переход к круглогодичной навигации. Однако санкции не позволили получить суда ледового класса, которые планировалось построить на корейских верфях.