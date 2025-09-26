Вооруженные силы Украины формируют новый отдельный род войск, который будет специализироваться на борьбе с беспилотниками. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами. Пишут украинские СМИ.

По его словам, в структуре армии создаются специальные подразделения, оснащённые дронами-перехватчиками, а также формируется командование, которое займётся исключительно этими средствами. Сырский отметил, что процесс уже идёт и находится на стадии активного развертывания.

Главком уточнил, что новые подразделения предназначены для противодействия беспилотным летательным аппаратам Вооружённых сил России. Планируется использовать как украинские, так и иностранные дроны-перехватчики. Кроме того, Сырский заявил о расширении парка радиолокационных станций и подготовке специалистов для работы в этой сфере.