Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне представили результаты исследования, которые могут изменить подход к лечению возрастных нарушений зрения. Как сообщает журнал Science Translational Medicine (STM), полиненасыщенные жирные кислоты способны не только замедлять ухудшение работы сетчатки, но и частично обращать возрастные изменения вспять.

Эксперименты проводились на пожилых лабораторных мышах. Инъекции веществ восстанавливали функцию сетчатки и устраняли признаки клеточного старения. Ключевым элементом механизма исследователи назвали фермент ELOVL2, отвечающий за выработку длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (VLC-PUFA). С возрастом концентрация этих липидов в организме снижается, что ослабляет зрение и увеличивает риск развития возрастной макулярной дегенерации.

Введение полиненасыщенных кислот помогало компенсировать дефицит фермента и улучшало зрительные функции. При этом привычные добавки DHA (докозагексаеновой кислоты) такого эффекта не давали. Авторы работы подчеркнули, что именно другие формы полиненасыщенных жирных кислот обладают терапевтическим потенциалом и могут быть использованы для новых методов лечения.

Кроме того, исследователи выявили генетические варианты фермента ELOVL2, которые ускоряют развитие макулярной дегенерации. Это открывает перспективу ранней диагностики заболевания и применения персонализированной профилактики.

По мнению специалистов, сделанное открытие может иметь значение не только для офтальмологии. Похожие процессы липидного обмена играют важную роль в работе иммунной системы, поэтому в будущем полиненасыщенные жирные кислоты могут использоваться и для замедления возрастных изменений организма в целом.