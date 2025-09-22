Берлин снова загорелся идеей поставок «зелёной» энергии из Африки. Как пишет Handelsblatt, проект Sila Atlantik предполагает строительство в Марокко солнечных и ветряных станций суммарной мощностью 15 ГВт, хранилища энергии на 10 ГВт и прокладку подводного кабеля в Германию. Стоимость оценивается в 30 млрд евро, а ориентировочная цена выработки — около 6 евроцентов за киловатт-час. В Марокко уже прибыли делегации энергетических компаний EON и Uniper, а переговоры с Минэкономики ФРГ находятся на продвинутой стадии.

Энтузиазм в Германии напоминает о проекте Desertec, который также подавался как революционный, но в итоге «сжался» до нескольких локальных инициатив. Однако сторонники Sila Atlantik делают ставку на стабильность: в Марокко солнце и ветер можно комбинировать с накопителями, обеспечивая генерацию до 7000 часов в год. Для сравнения, в Германии фотоэлектрические установки едва выходят на 1000 часов полной нагрузки, а хорошие показатели для наземных ветряков — около 3000. Но год длится 8760 часов, и проблема нехватки резервов никуда не исчезает.

Эксперт Центра Вильсона Томас О’Доннелл в комментарии BiznesAlert напомнил, что Германия вновь пытается подогнать реальность под собственные мифы. По его словам, в стране «фетишизируют» солнце и ветер, воспринимая их как единственно возможный путь энергетического перехода. Он назвал это почти религиозной верой в то, что однажды электричество станет бесплатным. На практике же издержки такой модели ложатся на промышленность и потребителей, а ФРГ вместе с Великобританией фактически строит параллельную систему газовых электростанций для подстраховки.

О’Доннелл подчеркнул, что честным шагом было бы признание несостоятельности курса на ВИЭ и ускорение строительства атомных станций. Но нынешнее поколение политиков, движимое идеологией, по его словам, предпочитает игнорировать реальность и продолжает проталкивать убыточные схемы «зелёного перехода».