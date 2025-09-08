В ночь на 7 сентября российские войска нанесли самый масштабный с начала конфликта удар по объектам ВСУ с использованием беспилотников «Герань-2». Как сообщает «МК», по территории Украины было выпущено около 900 дронов. Одним из главных эпизодов атаки стал удар по верхнему этажу здания кабинета министров на улице Грушевского в Киеве, где располагаются кабинет премьер-министра и зал заседаний правительства. В результате выгорела часть здания, и, по словам экспертов, удар мог носить характер предупреждения украинскому руководству.

Помимо столицы, атаки затронули другие объекты. В Киеве дроны поразили складской комплекс, вызвав сильный пожар. В Кременчуге удары пришлись по Крюковскому мосту длиной 1,7 километра, выведена из строя система подъема разводного пролета. Ожидаются перебои в движении поездов, часть маршрутов заменят автобусами. Ряд военно-политических Telegram-каналов связал атаку с подготовкой к применению бетонобойных ракет.

Военный эксперт Александр Арутюнов отметил, что Россия ежедневно выпускает до 100 дронов «Герань-2» и готова увеличить производство до 500. По его словам, это позволяет наносить массированные удары, к которым Украина уязвима из-за нехватки ПВО. Заслуженный летчик России Владимир Попов подчеркнул, что удары по мостам и коммуникациям имеют важное военное значение, так как блокируют переброску резервов и вооружений.