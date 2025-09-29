Европейские политики и СМИ связывают недавние инциденты с беспилотниками и самолетами в воздушном пространстве НАТО с действиями России. Как пишет The Spectator, в Европе нарастают параноидальные настроения, при этом каждая провокация воспринимается как часть единой стратегии Москвы. Передает ИноСМИ.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сравнил ситуацию с «лягушкой в кипятке», заявив, что Владимир Путин постепенно усиливает давление на альянс. По его словам, отдельные эпизоды не требуют военного ответа, но в совокупности они подрывают устойчивость НАТО.

В последние недели зафиксированы несколько происшествий. Польские силы ПВО сбили российские дроны, в Эстонии истребители НАТО поднимались на перехват, в Норвегии и Дании временно закрывались аэропорты из-за пролета неопознанных беспилотников. Одновременно произошли кибератаки на Брюссель и аэропорты, а заводы Jaguar Land Rover простаивали четыре недели.

Москва объясняет такие случаи «ошибками пилотов» и действиями украинских средств радиоэлектронной борьбы. Минск утверждает, что дроны сбились с курса именно из-за украинских помех.

Западные службы безопасности видят в происходящем проверку реакции НАТО. Глава датской службы безопасности Флемминг Дрейер заявил, что это скорее попытка вывести альянс из равновесия, чем прямая атака.

The Spectator связывает происходящее с принципом российской доктрины maskirovka, подразумевающим дезориентацию противника. По мнению издания, Москва добилась отвлечения внимания Европы от Украины.

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что российские беспилотники уже летают по всей Европе, а Путин намерен расширять боевые действия. Авторы статьи предполагают, что Кремль может воспользоваться ситуацией и в Молдавии, и в Прибалтике, где велико русскоязычное население.

The Spectator делает вывод: НАТО должно срочно ликвидировать сокращения в обороне и разорвать энергетические связи с Россией и Китаем, иначе Европа рискует оказаться в положении «лягушки в бульоне», приготовленном Москвой.