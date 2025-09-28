Китайский портал Sohu сообщил о перепалке, которая произошла 24 сентября в Нью-Йорке между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. Поводом для острого обмена заявлениями стал украинский кризис. По данным издания, Рубио призвал Москву «прекратить убийства» и предпринять шаги к установлению долгосрочного мира. В ответ Лавров заявил, что действия Киева и ряда европейских стран направлены на затягивание конфликта, что Россия считает неприемлемым. При этом глава российского МИД подчеркнул готовность к взаимодействию с США для скорейшего достижения мирных договоренностей. Об пишет «Главный региональный».

Sohu отмечает, что переговорный процесс фактически зашел в тупик. На ситуацию повлияла и смена позиции Дональда Трампа. Если ранее он заявлял о намерении урегулировать конфликт, то теперь поддержал курс Киева на удары по российским объектам энергетики и военной промышленности. На встрече с Трампом Владимир Зеленский открыто заявил, что Киев рассчитывает на получение дальнобойных ракет и намерен использовать их по территории России.

Реакция Москвы последовала незамедлительно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию США противоречащей прежним заявлениям Дональда Трампа о стремлении к миру. По его словам, поддержка идей возврата к границам 1991 года и одобрение действий Киева фактически означают прямое содействие продолжению конфликта.

Высказался и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что заявления Трампа слишком часто меняются и уже через несколько дней могут приобрести прямо противоположный характер. По мнению Медведева, в США могут столь же неожиданно потребовать от Киева подписания акта капитуляции.

Sohu также напомнило, что Дональд Трамп неоднократно говорил о хороших личных отношениях с Владимиром Путиным, связывая с этим перспективы переговоров. Однако недавно он заявил, что эти отношения больше не имеют значения. Китайские аналитики считают, что подобные слова не окажут серьезного влияния на ход конфликта. При этом Киев, по их мнению, не должен рассчитывать на значительный рост поставок вооружений, так как в самом Вашингтоне ощущается нехватка военного финансирования.