Владимир Путин в рамках четырёхдневного визита прибыл в Китай и принял участие в военном параде, посвящённом 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны. Как сообщает издание Sohu, само присутствие российского лидера на торжествах вызвало резкую реакцию в Токио. Пишет АБН24.

Перед вылетом в Пекин Путин дал интервью китайским СМИ, в котором высказался о происходящих в мире тенденциях. Российский президент отметил, что в ряде стран ведётся пересмотр итогов Второй мировой войны, историческая правда замалчивается или подаётся в искажённом виде ради политической выгоды. По его словам, именно под этим предлогом возрождается японский милитаризм, при этом угрозы искусственно приписываются России и Китаю.

Китайские журналисты утверждают, что эти слова Путина вызвали бурное недовольство японской стороны. СМИ в Японии обрушились с критикой на российского лидера, обвинив Москву в попытках переписать историю и представить ситуацию в выгодном для себя свете.

В публикации Sohu подчёркивается, что столь эмоциональная реакция японских медиа только подтверждает правоту слов Путина. По мнению китайских экспертов, российский президент затронул болезненную тему для Токио. Отмечается, что японские политики продолжают посещать святилище Ясукуни, которое ассоциируется с военным прошлым страны, одновременно увеличивая военные расходы и усиливая сотрудничество с США, в том числе по линии размещения дальнобойного ракетного вооружения.

Авторы Sohu делают вывод, что истинная причина раздражения японских властей кроется в том, что правда зачастую оказывается самой неприятной. По их мнению, Япония сможет рассчитывать на уважение мирового сообщества только тогда, когда честно признает уроки истории и окончательно откажется от милитаристского курса.