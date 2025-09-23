В Telegram-канале, освещающем боевую работу 83-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой ордена Суворова бригады, опубликовано видео уничтожения тяжёлого беспилотника «Баба Яга». По информации канала, цель была поражена снайперами подразделения ночью.

Этот тип дрона представляет серьёзную угрозу: тяжёлый коптер способен нести до шести миномётных мин или аналогичных по размерам боеприпасов, сбрасывая их на позиции российских бойцов. Видеозапись, размещённая в сети, сделана через тепловизор, установленный на оружии.

На кадрах видно, как стрелок сначала тщательно выверяет прицел, добиваясь устойчивости ствола. Затем он открывает огонь по летящему беспилотнику, беря небольшое упреждение. Третий выстрел оказался результативным — пуля повредила аккумуляторную батарею дрона. Для надёжности снайпер сделал ещё два выстрела, после чего стало очевидно, что аппарат получил критические повреждения и начал падать. Дальнейшие действия ограничились наблюдением в прицел за падением «Бабы Яги».

