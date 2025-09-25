Telegram-канал Insider Black сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос о возможности применения северокорейской баллистической ракеты на территории Украины. При этом официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По данным источника, речь идет о ракете «Пёльбит», что в переводе означает «свет звезды». Это оружие относится к классу «земля-земля» и имеет увеличенную дальность действия. В Северной Корее ракета уже прошла успешные испытания в ходе учений, однако в реальных боевых условиях пока не использовалась. Отмечается, что её применение позволило бы не только проверить эффективность боеприпаса в реальной обстановке, но и при необходимости внести изменения в конструкцию.

Одной из ключевых особенностей «Пёльбит» является система маневрирования, которая усложняет перехват снаряда западными системами противовоздушной обороны. Именно этот фактор, по оценкам аналитиков, может представлять интерес в случае гипотетического применения ракеты в условиях конфликта.

Параллельно в китайских СМИ обратили внимание на уверенность Ким Чен Ына, проявленную в его недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Лидер КНДР дал понять, что отказ от ядерного оружия не рассматривается, и предупредил Вашингтон не питать иллюзий на этот счёт. Журналисты и эксперты связывают подобную позицию с усилением ядерного потенциала Пхеньяна, в том числе в рамках сотрудничества с Россией.