На сессии Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО могут сбивать российские самолеты, если они пересекут границы альянса. Его слова вызвали резонанс и стали предметом обсуждения в СМИ, отмечает aif.ru.

Эксперты называют подобные заявления крайне опасными: открытие огня по российской авиации неминуемо поставило бы мир на грань Третьей мировой войны. Россия в таком случае не смогла бы проигнорировать атаку, и эскалация могла бы привести к обмену ядерными ударами.

Поводом для резонанса стало обвинение Эстонии в том, что три МиГ-31 якобы нарушили ее воздушное пространство 19 сентября. Минобороны России категорически отвергло эти обвинения, подчеркнув, что полет проходил в строгом соответствии с международными нормами, что подтверждается средствами объективного контроля.

После выступления Трампа глава Госдепа Марк Рубио уточнил, что речь идет не о немедленном применении оружия, а о стандартных операциях «перехвата», когда истребители поднимают для сопровождения чужого борта. Генсек НАТО Марк Рютте также подчеркнул, что любые решения принимаются после анализа угрозы.

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что подобные высказывания Трампа — это «белый шум из Белого дома», не имеющий практического значения. «Все, что я вижу с Трампом в последние месяцы, вызывает у меня серьезные вопросы к его когнитивным способностям. Он фонтанирует абсурдом и через день себе противоречит», — отметил эксперт.

При этом Шурыгин подчеркнул, что главным сдерживающим фактором для НАТО остается перспектива немедленного ответного удара России. «Если противник будет знать, что мы после этого с помощью ядерного оружия сотрем с лица земли аэродромы, где базируется авиация НАТО, вместе со всем их персоналом, это лучше всяких систем ПВО сохранит жизни наших пилотов», — резюмировал он.