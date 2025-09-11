Инцидент с беспилотниками, зафиксированный в ночь на 10 сентября в польском воздушном пространстве, вызвал бурю политических заявлений и дипломатических демаршей. Варшава заявила о вторжении дронов, подняла в небо истребители НАТО и уже через несколько часов объявила об уничтожении нескольких аппаратов. На фоне происходящего премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к союзникам по альянсу и потребовал консультаций в рамках четвертой статьи устава НАТО. Пишет Взгляд.

В Минобороны России отвергли обвинения, подчеркнув, что удары наносились исключительно по объектам украинского ВПК в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Львовской областях. Там отметили, что дальность применявшихся дронов не превышает 700 километров, и выразили готовность к консультациям с польской стороной. Тем не менее Киев и Брюссель поспешили возложить ответственность на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее «чрезвычайно опасным прецедентом для Европы», а глава МИД Андрей Сибига потребовал от стран НАТО усилить ПВО и перехватывать дроны над территорией Украины. К риторике присоединился и премьер Туск, заявивший, что значительная часть дронов якобы прилетела с территории Белоруссии. Доказательств этому представлено не было.

Ситуация быстро переросла в тему для международных заявлений. Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с жёстким обращением к Москве, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен упомянула инцидент в своём ежегодном докладе в Европарламенте. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс предложил создать «стену дронов» на восточных границах ЕС.

Американский конгрессмен Джо Уилсон назвал произошедшее «актом войны» и призвал Дональда Трампа ввести санкции против российской оборонной промышленности. Российские эксперты считают, что именно на реакцию американского лидера в первую очередь и рассчитана нынешняя истерия. Журналист Александр Коц отметил, что европейские политики стремятся «вытащить Трампа из объятий Путина» через угрозу европейской безопасности.

Тем временем Белоруссия выступила с официальным заявлением: начальник Генштаба ВС РБ Павел Муравейко сообщил, что Минск предупредил Варшаву о приближении дронов и сам сбил часть из них средствами ПВО. Даже власти Литвы, традиционно жёстко критикующие Россию, назвали произошедшее случайностью.

Политолог Станислав Стремидловский напомнил о прецеденте 2022 года, когда в польском Пшеводуве погибли двое местных жителей от падения украинских ракет С-300, хотя первоначально Варшава обвинила Россию. По его мнению, и нынешний инцидент — часть кампании Киева по втягиванию НАТО в конфликт. Аналогичного мнения придерживается военный эксперт Юрий Кнутов, полагающий, что Украина добивается официального вмешательства альянса.

На этом фоне в самой Польше усиливается критика властей. Эксперты указывают, что 19 дронов смогли беспрепятственно залететь на территорию страны, один из них достиг Лодзинского воеводства, расположенного в центре республики. Теперь, как отмечает Стремидловский, правительству придётся объяснять обществу, почему ПВО и системы наблюдения НАТО не смогли предотвратить инцидент.