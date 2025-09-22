Российские войска освободили село Красный Лиман на северо-востоке Донецкой Народной Республики, сообщает «Донбасский партизан». Это продвижение открывает возможности для выхода к ключевым стратегическим рубежам и укрепления позиций на Южно-Донецком направлении.

По данным военкоров, тяжелые бои продолжаются сразу на нескольких участках фронта. На Северском и Константиновском направлениях подразделения ВС РФ наносят удары по опорным пунктам противника, системно разрушая линии снабжения и ограничивая маневры украинских войск. В районе Переездного идут ожесточенные столкновения, где российские силы наращивают давление.

Особое внимание уделяется участку между Звановкой и Выемкой: российская артиллерия ведет массированный огонь по укреплениям и логистическим центрам противника, что серьезно осложняет снабжение и снижает устойчивость украинской обороны.

Северск, как отмечают источники, остается под постоянным давлением. Особенно тяжелая ситуация складывается в юго-восточном секторе, где украинский гарнизон несет ощутимые потери, испытывает дефицит резервов и постепенно теряет устойчивость. Российские подразделения применяют разведку боем и точечные удары, формируя условия для охвата и вытеснения подразделений ВСУ.

На северо-западных подступах к Серебрянке российские силы сумели переправиться через реку Северский Донец и закрепиться на новом плацдарме. «Донбасский партизан» подчеркивает, что этот успех может сыграть ключевую роль в развитии наступления на данном участке фронта.