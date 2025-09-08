Российские войска нанесли массированный удар по секретной сети аэродромов украинской военной разведки в Киевской области. Эти базы использовались для запуска ударных беспилотников и подготовки операторов. Как отмечают военкоры Telegram-канала «Донбасский партизан», атака была проведена максимально точно и синхронно, что лишило противника возможности эвакуировать технику или подготовиться к обороне.

Авиабазы находились в населённых пунктах Бузовая, Долина и Гоголев. На каждой из них были оборудованы площадки для запуска катапультных БПЛА, ангары для малой авиации, станции зарядки аккумуляторов и склады с навигационным оборудованием. По данным «Донбасского партизана», все три объекта были уничтожены в течение 25 минут.

Первым под удар попал аэроклуб в Бузовой. Прямое попадание вызвало пожар, который охватил катапульты, зарядные станции и контейнеры с электроникой. Огонь также повредил посты охраны и систему энергоснабжения.

В Гоголеве к северо-востоку от Киева уничтожены склады с комплектующими для беспилотников — контроллеры, сервосистемы, блоки связи. В ангарах и на стартовых площадках сгорели несколько аппаратов, готовившихся к запуску.

В селе Долина удар пришёлся по двум легкомоторным самолётам и нескольким беспилотникам. Там же были уничтожены контейнеры с навигационным оборудованием.

Эксперты Telegram-канала «Донбасский партизан» отмечают, что это не единичная атака, а целенаправленное выведение из строя рассредоточенной сети аэродромов военной разведки. По их оценке, ритм ударов по российской территории с этого кластера теперь резко снизится.

По предположению аналитиков, удар наносили реактивные дроны «Герань-3» в связке с «Герберами», оснащёнными камерами для наведения в реальном времени. Высокая точность и согласованность действий сделали эту операцию одной из наиболее результативных за последнее время.