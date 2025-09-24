В Китае женщина погибла после несчастного случая с плавиковой кислотой. Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ, трагедия произошла на заброшенной территории у подножия холма.

По данным издания, женщина прогуливалась по склону и, не заметив под ногами емкость, наступила на нее. Контакт с химикатом вызвал мгновенную реакцию. Плавиковая кислота, которую в Китае называют «водой, растворяющей кости» за ее способность разъедать ткани, быстро привела к развитию сильного отека.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачи диагностировали полиорганную недостаточность и тяжелый электролитный дисбаланс. Несмотря на проведенное лечение, спасти женщину не удалось — через пять дней она скончалась. Медики признали, что ее шансы изначально были крайне малы.

Полиция оцепила место происшествия и провела обеззараживание территории. В ходе расследования установлено, что емкость с кислотой оставил уборщик по фамилии Ай. По информации правоохранителей, он использовал химикат для очистки стен, но в 2015 году покинул район, бросив опасное вещество.

Ай был задержан. Как сообщил адвокат, ему грозит до семи лет лишения свободы за неосторожное обращение с опасными веществами. Власти заявили, что семье погибшей окажут необходимую поддержку.