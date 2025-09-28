Китайские военные инженеры впервые в мире провели эксперимент, смоделировавший тройной ядерный удар по подземной цели. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP). Испытания проводились в лабораторных условиях и были нацелены на анализ последствий одновременного применения нескольких боеголовок против укрепленных бункеров.

Руководил исследованием доцент Инженерного университета Народно-освободительной армии Китая в Нанкине Сюй Сяохуэй. Его команда создала систему, которая позволяет моделировать разрушительное воздействие серии ядерных взрывов на одну цель. Для этого использовалась уникальная вакуумная камера, имитирующая условия множественных ядерных детонаций.

SCMP напоминает, что даже самые современные неядерные боеприпасы не всегда способны разрушить глубоко защищенные объекты. Так, в июне США заявили об уничтожении иранских ядерных объектов с помощью мощных бункерных бомб, однако позже появились данные, что значительная часть этих сооружений сохранила работоспособность. Это показало пределы возможностей традиционного оружия.

По словам китайских исследователей, в арсеналах некоторых стран уже есть маломощное ядерное оружие, предназначенное для поражения подземных целей. Однако до сих пор многократные удары существовали лишь в теории: отсутствовала методика их практического моделирования. Китайские ученые утверждают, что нашли решение этой задачи.

В своем исследовании они отмечают, что для проведения синхронизированных атак потребуется задействовать гиперзвуковые системы доставки боеголовок, высокоточные средства управления полетом, а также надежные механизмы связи и контроля. Подчеркивается, что традиционные ядерные арсеналы такими возможностями не обладают, но новейшие вооружения, развернутые в последние годы, потенциально могут обеспечить подобную координацию.