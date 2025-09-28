С 1 октября в России вступают в силу новые правила, которые затрагивают разные сферы — от выплат бюджетникам и ипотечных программ до условий по вкладам и регулирования отдельных рынков. Об этом сообщает «Российская газета».

Одним из ключевых изменений станет индексация заработных плат сотрудников бюджетной сферы и силовых структур. По данным издания, зарплаты федеральных бюджетников, работников органов власти, сотрудников казенных учреждений и гражданского персонала воинских частей увеличатся на 7,6%. Размер прибавки будет зависеть от структуры зарплаты. Для сравнения: в прошлом году индексация составила 5,1%.

С 22 октября микрофинансовые организации, полностью принадлежащие регионам, получат право выдавать ипотеку. Речь идет о государственных структурах, которые смогут работать только с программами семейной, дальневосточной, арктической и IT-ипотеки. Рыночные программы для них не предусмотрены. При этом погашать такую ипотеку можно будет и средствами материнского капитала. Центробанк сформирует перечень таких организаций и сможет вводить дополнительные требования к их деятельности.

В октябре также упростится участие в программе долгосрочных сбережений. Теперь заключить договор с негосударственным пенсионным фондом можно через портал госуслуг, используя электронную подпись в приложении «Госключ».

Федеральный закон №276-ФЗ вводит новые правила для самозанятых и малого бизнеса. Теперь они смогут раз в пять лет брать кредитные каникулы сроком до шести месяцев. Это касается договоров, заключенных после 1 марта 2024 года, при условии что предприниматель не находится в процедуре банкротства и его бизнес не ликвидирован.

Серьезные изменения коснутся и вкладов. Безотзывные депозиты сроком более трех лет будут застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей. Эти вклады нельзя досрочно расторгнуть, но сертификаты по ним можно продать или передать другому лицу. По мнению экспертов Банки.ру, а также представителей банков, включая Гаянэ Замалееву и Андрея Хафизова, такая мера даст вкладчикам повышенные ставки, а банкам обеспечит стабильную ресурсную базу.

Крупнейшие банки в октябре внедрят в мобильные приложения «спецкнопку» для жалоб на подозрительные операции. Нажатие будет автоматически формировать электронную справку для обращения в полицию. Все банки обязаны будут принимать заявления от граждан, переведших деньги мошенникам, даже если потерпевший не является их клиентом.

Кроме того, вводится обязательная маркировка стройматериалов, бытовой химии, косметики и безалкогольного пива. Для красной икры вводится отдельное требование: расхождение по объему продукции с ветеринарными документами не должно превышать 2%. Как подчеркивают регуляторы, такие меры помогут сделать рынок более прозрачным и снизят риск появления подделок.