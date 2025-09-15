Российские военные нанесли удар по объектам инфраструктуры Вооружённых сил Украины в Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным канала, одной из целей стала авиабаза в районе города Нежин. Для атаки были применены дроны-камикадзе «Герань». Они поразили в том числе топливохранилище, находившееся неподалёку. В результате произошло сильное возгорание.

В публикации «Операции Z» отмечается, что украинские паблики опубликовали кадры последствий удара. На видео видно, как в небо поднимаются густые клубы дыма после взрывов.

Ранее мэр Нежина Александр Кодола подтвердил повреждение двух объектов критической инфраструктуры в пригороде. Он сообщил, что после ударов на этих предприятиях начались пожары. По его словам, одно из них связано с топливными материалами.

