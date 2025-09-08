Подразделения 25-й армии из состава группировки войск «Центр» заняли южные и юго-западные районы поселка Заречное и вышли к дороге, ведущей на Лиман. Об этом сообщил военный обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. По его словам, сопротивление украинских подразделений в оставшейся части населенного пункта значительно ослабло, и вскоре они будут вынуждены оставить позиции.

Одновременно российские силы продолжают зачистку Кременецких лесов, где уже находится под их контролем почти вся территория. Подоляка отметил, что на этом направлении начались бои за Ямполь, который рассматривается как следующий рубеж продвижения.

Активные действия ведут и подразделения 20-й армии. Российские части заняли ключевой перекресток между Шандраголово и Новоселовкой. Этот участок дорог имел важное значение для снабжения украинской группировки, а теперь оказался под плотным огневым контролем. В результате последняя сухопутная трасса, ведущая в Лиман, стала для ВСУ практически непроходимой.

Как сообщил Подоляка, украинское командование в течение дня неоднократно направляло подкрепления с целью вернуть утраченные позиции, однако все попытки оказались безуспешными.

По оценке обозревателя, после закрепления на достигнутых рубежах российские войска смогут развить наступление в сторону Дробышево и Лимана. В перспективе, после установления контроля над Новоселовкой, откроется путь и на Святогорск, что дополнительно осложнит положение украинских сил в регионе.