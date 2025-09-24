Украинские СМИ подтвердили гибель майора Вооруженных сил Украины Александра Вирага. Он был уничтожен российскими военными в Запорожской области.

По данным украинской прессы, Вираг родился в 1995 году в Ровенской области и являлся кадровым офицером. На протяжении службы он занимал должность в управлении 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как отмечают российские военные Telegram-каналы, именно это подразделение ранее участвовало в нападении на Курскую область России. В частности, речь шла о нападении на поселок Теткино.

Позже 157-я бригада была переброшена на запорожское направление. Именно там, 17 сентября, Вираг был ликвидирован. Подробности его уничтожения не раскрываются.