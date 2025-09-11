В ночь на 10 сентября российские войска нанесли массированные удары по военным объектам Украины, установив новый рекорд по количеству поражённых целей за одни сутки. Как сообщает АиФ, одним из ключевых ударов стал обстрел судоремонтного завода в порту Вилково Одесской области, где изготавливались морские беспилотные катера для ВСУ.

По словам очевидцев, несколько ракет попали в складской комплекс и промзону. В результате были уничтожены цеха сборки, аппаратура наведения, силовые установки и не менее шести катеров без экипажа. Эксперты отмечают, что этот удар серьёзно ослабит возможности Киева проводить диверсионные операции в акватории Чёрного моря.

Удар по Вилково стал восьмым за сутки и довёл общее количество поражённых предприятий украинского ВПК до рекордных восьми. Под удары попали заводы в Калуше, авиазавод под Винницей, два объекта в Житомирской области, а также львовские бронетанковый и авиаремонтный заводы. Кроме того, были уничтожены склады боеприпасов в Черниговской области, а также казармы с боевиками и наёмниками в Сумской и Харьковской областях.

Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован 21 июля, когда российские войска вывели из строя шесть украинских военных предприятий. Тогда удары пришлись по трём объектам в Киеве, двум в Харькове и одному в Ивано-Франковске. Среди уничтоженных тогда объектов был завод по производству ударных беспилотников, ранее показанный американскому спецпредставителю Киту Келлогу, а также предприятия «Спецоборонмаш» и радиозавод «Киев-3».