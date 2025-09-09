Российские военные провели испытания нового морского дрона на оптоволоконном управлении, разработанного компанией «Ушкуйник». Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на источники в Минобороны и мнения экспертов, эта техника может занять особое место в будущих наступательных операциях, включая возможный штурм Одессы.

Ранее известность получил дрон «Князь Вандал Новгородский», применявшийся в Курской битве 2024 года. Тогда он показал высокую эффективность против бронетехники НАТО, управляемый через оптоволоконный кабель. Новый образец стал его морским аналогом, также оснащённым системой кабельного управления, но приспособленным для действий на воде.

По данным источников, «морской вандал», как его уже называют в войсках, способен нести заряд весом в несколько десятков килограммов и поражать цели на расстоянии до 100 километров. Управление обеспечивается через кабель, который опускается на дно и не подвержен перехвату или обрыву.

Военный эксперт Владимир Ераносян пояснил, что использование такой технологии обеспечивает высокую точность, устойчивость к радиоэлектронной борьбе и практически полную скрытность. При этом стоимость катушки оптоволоконного кабеля на 10–15 километров составляет около 60 тысяч рублей, что делает систему выгодной по соотношению цены и эффективности.

По словам Ераносяна, морские дроны могут быть задействованы для уничтожения судов и портовой инфраструктуры, а также как ретрансляторы сигнала для воздушных беспилотников. Это значительно расширяет возможности их применения, в том числе в операциях против прибрежных городов.

В украинских и международных СМИ уже выразили обеспокоенность подобными разработками. Эксперты отмечают, что с учетом расстояния всего в 60 километров от Кинбурнской косы до Одессы новые дроны могут использоваться для скрытных атак, что дает России дополнительное тактическое преимущество в акватории Черного моря.