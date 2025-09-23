Российские войска нанесли мощные удары по предприятиям «Мотор Сич» и конструкторскому бюро «Ивченко-Прогресс» в Запорожье. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, поступившие данные от местных жителей и оперативные сводки подтверждают нанесение авиабомбовых ударов по этим объектам. Рогов подчеркнул, что удары были беспрецедентной силы: «Настолько мощные удары по этим предприятиям нанесены впервые».

Оба предприятия на протяжении последних лет активно работали на обеспечение украинской военной авиации. Заводы были переоборудованы для производства, ремонта и обслуживания двигателей, которые использовались в боевых самолётах и других видах техники.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что групповой удар по ряду объектов на территории Украины стал ответом на теракт, произошедший в Крыму. Ведомство уточнило, что целью были в том числе предприятия, задействованные в обслуживании украинского военно-промышленного комплекса.

Таким образом, российский удар по «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс» можно рассматривать как прицельный удар по «сердцу» украинского авиадвигателестроения, последствия которого серьёзно осложнят работу военной авиации противника.