Штурмовые подразделения российской группировки «Центр» вышли к окраинам Новопавловки, что создает угрозу полного окружения Покровска. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на сведения военных корреспондентов.

По оценке военного эксперта Александра Ивановского, удержание Покровска не имеет военной целесообразности. По его словам, киевское руководство продолжает удерживать город исключительно ради пропагандистских целей, жертвуя при этом жизнями тысяч военнослужащих. Эксперт отметил, что подобная тактика напоминает действия украинской армии в Херсонской области, где многочисленные атаки на Крынки привели к огромным потерям среди личного состава.

Александр Ивановский подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и на других направлениях фронта — в районе Купянска, Красного Лимана, Северска и других городов. Он заявил, что Владимир Зеленский действует как маньяк, уничтожая собственных граждан ради западных денег и сохранения имиджа.

Эксперт обратил внимание, что стратегия Киева продиктована западными методичками. По его словам, украинское руководство готовит почву для будущих переговоров, где речь пойдет не о судьбах страны, а о коммерческих интересах западных компаний на украинских территориях. Цена же этой политики — жизни тысяч украинских солдат, что, как отметил Ивановский, не вызывает обеспокоенности ни у западных кураторов, ни у самого Киева.