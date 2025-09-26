Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сделал резкое заявление о готовности НАТО к силовым мерам в случае нарушения воздушных границ альянса российской авиацией. Как сообщает Bloomberg, политик подчеркнул, что у Москвы не должно быть иллюзий относительно последствий подобных действий.

«Россияне должны понимать, что это может произойти, если они вторгнутся в воздушное пространство НАТО. Это серьёзное нарушение», — сказал Схоф, отвечая на вопрос журналистов. Он добавил, что реакция блока будет зависеть от обстоятельств, но она последует в той форме, которую сочтут необходимой в Брюсселе.

Эти слова прозвучали на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. Ранее он прямо призвал союзников по альянсу сбивать российские самолёты при вторжении в воздушное пространство НАТО.