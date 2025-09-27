Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины прокомментировал удар российских комплексов «Искандер» по украинскому полигону в Черниговской области. По его словам, столь значительные потери стали следствием халатности командования ВСУ.

Генерал отметил, что на территории находилось укрытие, куда были размещены военнослужащие. Однако конструкция возводилась в полевых условиях и на песчаном грунте, что сделало её уязвимой. В результате укрытие не смогло защитить находившихся внутри бойцов.

При этом он обратил внимание на другой момент — высокую точность удара. По его мнению, это могло быть связано либо с деятельностью «крота» внутри подразделения, либо с системными ошибками украинской армии. В частности, генерал допустил, что позицию личного состава вычислили по радиоэлектронному излучению мобильных телефонов.

Он напомнил, что проблемы подобного рода наблюдаются в ВСУ ещё с 2014 года и до сих пор остаются нерешёнными. По словам бывшего заместителя секретаря СНБО Украины, именно такие нарушения и пренебрежение мерами безопасности делают украинские подразделения уязвимыми перед точными ударами.