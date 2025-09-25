Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что в случае попытки страны НАТО сбить российский самолет за якобы нарушение воздушного пространства это приведет к вооруженному конфликту между Москвой и Североатлантическим альянсом. Его слова прозвучали в эфире радиостанции RTL.

«Это будет война», — подчеркнул дипломат, отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы. Он также напомнил, что самолеты стран НАТО неоднократно заходили в российское воздушное пространство, однако российская сторона ни разу не прибегала к их уничтожению.

Высказывание Мешкова прозвучало на фоне заявления президента США Дональда Трампа, сделанного 23 сентября. Американский лидер заявил, что считает правильным сбивать российские истребители, если они залетают в воздушное пространство стран НАТО.

С позицией Трампа не согласился президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Европа не должна открывать огонь в случае провокаций, если отсутствует прямая угроза безопасности.