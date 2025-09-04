Изображение взято из открытых источников и используется для иллюстрации.

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Мария Захарова рассказала любопытный эпизод из общения с представителями Китая. На сессии Восточного экономического форума официальный представитель МИД России поделилась воспоминанием о частной беседе с одним высокопоставленным китайским чиновником.

По её словам, собеседник сообщил, что она пользуется большой популярностью в Китае. Захарова в ответ в шутку предположила, что причина может быть в её резкой критике в адрес Соединённых Штатов, которую она регулярно высказывает в публичных выступлениях.

Однако реакция китайского чиновника оказалась неожиданной. «Он на меня загадочно посмотрел и сказал: “Ничего подобного. Потому что вы красивая”», — процитировала его слова Захарова.

Случайная статья из категории за последние 15 дней