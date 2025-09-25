Политолог Ростислав Ищенко заявил, что единственным фактором, сдерживающим НАТО от вступления в войну с Россией, остается угроза неминуемого военного столкновения. Пишет ВД.

Эксперта спросили о том, что может остановить Запад от радикальных шагов, включая блокаду Калининграда, которая, по словам собеседников, способна вызвать мгновенную реакцию Москвы и привести к вторжению в Литву и Польшу. Также прозвучал вопрос о том, даст ли Белоруссия согласие на использование своей территории в случае обострения.

По словам Ищенко, все прежние рычаги воздействия давно утратили силу, и именно понимание неизбежности прямого конфликта с Россией удерживает альянс от дальнейшей эскалации. Он подчеркнул, что Белоруссия уже согласилась на размещение российских вооружённых сил, включая ядерное оружие, и в случае войны с НАТО неизбежно окажется объектом агрессии.

«У неё в общем-то выбора нет», — отметил эксперт, добавив, что это решение стало частью общей стратегии союзнических отношений Москвы и Минска.

Ищенко обратил внимание и на человеческий фактор. По его словам, решения в НАТО принимают люди, которые могут ошибаться в оценке ситуации. Это создаёт риск, что при дальнейшем росте конфронтации события могут выйти из-под контроля.