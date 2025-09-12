Система противовоздушной обороны НАТО вновь оказалась под ударом критики после инцидента в Польше. Как пишет издание Politico, сразу 19 беспилотников пересекли воздушное пространство страны, но сбить удалось лишь три из них. Остальные беспрепятственно пролетели над территорией, что вызвало тревогу не только в Варшаве, но и в штаб-квартире альянса.

Реакция польских властей была молниеносной. В стране закрыли восточную часть воздушного пространства, а также инициировали консультации по уставной статье НАТО, предусматривающей совместное обсуждение угроз безопасности. К процессу подключилась и Латвия, заявившая о готовности усилить координацию действий.

Для перехвата самодельных дронов, каждый из которых стоит порядка 10 тысяч долларов, были задействованы ресурсы, исчисляемые миллиардами. В воздух подняли голландские истребители F-35, а также активировали комплексы Patriot, обслуживаемые итальянскими и немецкими подразделениями. При этом, по данным Politico, пять беспилотников двигались в сторону базы НАТО, и лишь тогда их удалось уничтожить.

Ситуация наглядно показала уязвимость альянса. Эксперты, опрошенные изданием, назвали произошедшее не просто технической проблемой, а серьезным политическим и военным испытанием. Вопрос звучит остро: как НАТО собирается защищаться в будущем, если для отражения примитивных атак приходится тратить ресурсы несоизмеримо большей стоимости?

Великобритания и Украина уже предложили Варшаве помощь, подчеркнув, что имеют опыт борьбы с подобными угрозами. Но общий вывод, к которому пришли аналитики, очевиден: беспилотники перестали быть «игрушками». Как показали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, простые и дешевые аппараты способны оказывать влияние на стратегический баланс сил. Теперь эта проблема напрямую встает перед НАТО, демонстрируя, что даже развитые армии могут оказаться беззащитными перед технологиями массового применения.