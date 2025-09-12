Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Топ новостей

Система противовоздушной обороны НАТО вновь оказалась под ударом критики после инцидента в Польше. Как пишет издание Politico, сразу 19 беспилотников пересекли воздушное пространство страны, но сбить удалось лишь три из них. Остальные беспрепятственно пролетели над территорией, что вызвало тревогу не только в Варшаве, но и в штаб-квартире альянса.

Реакция польских властей была молниеносной. В стране закрыли восточную часть воздушного пространства, а также инициировали консультации по уставной статье НАТО, предусматривающей совместное обсуждение угроз безопасности. К процессу подключилась и Латвия, заявившая о готовности усилить координацию действий.

Для перехвата самодельных дронов, каждый из которых стоит порядка 10 тысяч долларов, были задействованы ресурсы, исчисляемые миллиардами. В воздух подняли голландские истребители F-35, а также активировали комплексы Patriot, обслуживаемые итальянскими и немецкими подразделениями. При этом, по данным Politico, пять беспилотников двигались в сторону базы НАТО, и лишь тогда их удалось уничтожить.

Ситуация наглядно показала уязвимость альянса. Эксперты, опрошенные изданием, назвали произошедшее не просто технической проблемой, а серьезным политическим и военным испытанием. Вопрос звучит остро: как НАТО собирается защищаться в будущем, если для отражения примитивных атак приходится тратить ресурсы несоизмеримо большей стоимости?

Великобритания и Украина уже предложили Варшаве помощь, подчеркнув, что имеют опыт борьбы с подобными угрозами. Но общий вывод, к которому пришли аналитики, очевиден: беспилотники перестали быть «игрушками». Как показали конфликты на Украине и Ближнем Востоке, простые и дешевые аппараты способны оказывать влияние на стратегический баланс сил. Теперь эта проблема напрямую встает перед НАТО, демонстрируя, что даже развитые армии могут оказаться беззащитными перед технологиями массового применения.

Случайная статья из категории за последние 15 дней