Военный эксперт Юрий Подоляка заявил, что ситуация на фронте складывается в пользу России из-за критического дефицита резервов у украинской армии. По его словам, это уже отражается на устойчивости обороны ВСУ.

На Запорожском направлении подразделения группировки «Днепр» ведут бои в районах Степногорска и Приморского, постепенно вытесняя противника. В зоне ответственности группировки «Восток» части 5-й, 36-й и 29-й армий прорвали оборону ВСУ, завершили зачистку Калиновского и вышли к Новогригоровке. Продвижение российских сил к Христофоровке угрожает гарнизону в Великой Михайловке.

Ключевым очагом боев остается Покровское направление. Контрнаступление украинской армии под Добропольем провалилось, а в районе Родинского российские войска замкнули окружение. В Покровске штурмовые подразделения РФ закрепились в промзоне и изолировали микрорайоны «Шахтерский» и «Лазурный».

На Константиновском участке российские силы продвигаются в районах Плещеевки и Аннополя, а на Северско-Лиманском после зачистки Серебрянки штурмуют Ямполь и Дробышево.

Подоляка отметил, что необходимость удерживать Добропольское направление вынуждает Киев ослаблять другие рубежи, что позволяет российским войскам добиваться тактических и оперативных успехов.