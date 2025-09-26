В Тверской области почти два года не могли предать земле бойца, погибшего в ходе штурма Авдеевки. Как сообщает сетевое издание «Топ Тверь», мужчина служил рядовым и участвовал в боях в одном из самых укреплённых районов Донбасса. Он погиб в декабре 2023 года при выполнении боевой задачи.

Причины, по которым церемония прощания оказалась отложена на столь долгий срок, не уточняются. Известно лишь, что все это время тело военнослужащего оставалось непохороненным.

29 сентября запланированы похороны с воинскими почестями. Таким образом, спустя почти два года после гибели солдат, принимавший участие в СВО под Авдеевкой, будет официально предан земле.