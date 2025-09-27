В Германии прекратила работу машиностроительная компания Mayer&Cie, которая на протяжении 120 лет считалась одним из ведущих игроков мирового рынка. Об этом сообщает Bild (заблокирован в РФ).

Фирма специализировалась на производстве кругловязальных машин и обладала более чем тремя сотнями патентов. В разные годы ее продукция занимала лидирующие позиции, однако в последние десятилетия компания сталкивалась с нарастающими трудностями.

По данным экспертов, окончательному краху Mayer&Cie способствовали глобальные факторы. Среди них — торговое противостояние между США и Китаем, а также кризис, вызванный событиями на Украине. Как отмечает Bild, именно эти обстоятельства усилили «нежелание инвестировать по всему миру» и подорвали устойчивость многих промышленных предприятий.

Mayer&Cie оказалась не единственной жертвой неблагоприятной экономической конъюнктуры. Ранее о банкротстве заявила Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, выпускавшая автозапчасти для Mercedes и Audi.

По сведениям «ЦГ», с начала 2025 года в Германии уже обанкротились почти 12 тысяч компаний. Специалисты предупреждают, что это далеко не предел, и в будущем стоит ожидать новых громких случаев падения крупных технологических производителей.