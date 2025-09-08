Боец 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексей Левченко добровольно сдался в плен российским военным. Его рассказ был опубликован в Telegram-канале «Северный ветер».

Левченко родом из Лисичанска. В 2022 году он покинул Луганскую Народную Республику и перебрался в Полтаву, чтобы ухаживать за больным отцом. Спустя два года его насильно мобилизовали в украинскую армию. По словам самого Левченко, на фронте он ждал удобного момента и при первой возможности вышел на российские позиции, где сдался.

В беседе с российскими военными он рассказал о командовании своей части. По его словам, подразделением руководила женщина с позывным «Гайка». Она занимала должность заместителя командира 156-й бригады. Левченко уточнил, что ее зовут Анастасия, родом она из Санкт-Петербурга, но сейчас проживает в Киеве. По его словам, супруг «Гайки» работает программистом и входит в двадцатку лучших специалистов в этой сфере. Также пленный отметил, что фамилия командира звучит польского происхождения и напоминает «Мальчевская».

По словам Левченко, «Гайка» отличается жестким стилем управления и является идейным сторонником украинского курса. Ранее сообщалось, что она занималась распределением личного состава 156-й бригады по другим подразделениям.