В Европе усиливается антироссийская риторика, и в первых рядах оказались Чехия, Литва и Эстония. Поводом для громких заявлений стал полет российских МиГ-31 у границ Прибалтики и над польской нефтяной платформой в Балтийском море.

Чешский президент Петр Павел, бывший генерал НАТО, предложил союзникам сбивать российские самолеты в случае «нарушения воздушного пространства альянса». Министр обороны Литвы Довиле Шакалене поддержала его слова и напомнила, что десять лет назад Турция уже сбила российский самолет в Сирии. По ее мнению, нынешняя ситуация с полетами истребителей над Таллином и Балтикой должна подтолкнуть НАТО к «реальным мерам, а не декларациям».

Украинские и европейские СМИ использовали инцидент для продвижения инициативы «Восточный страж», направленной на усиление северо-восточных рубежей альянса. Немецкая FAZ заявила, что уничтожение российских самолетов «больше не является табу».

Однако в России подобные заявления называют проявлением слабости. Журналист-международник Сергей Латышев в комментарии отметил, что Москва продемонстрировала силу и лишила соседей иллюзии неприкосновенности. По его словам, угрозы сбивать самолеты — лишь попытка мелких европейских стран заставить США активнее вмешиваться в их дела.

Латышев подчеркнул, что Чехия и Литва стараются удержать Вашингтон в Европе любой ценой, но на такую поддержку рассчитывать не стоит. «Европейцы хотят превратить Евросоюз в глобалистскую диктатуру, прикрываясь российской угрозой и перекладывая издержки милитаризации на Путина», — написал он.