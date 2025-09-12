В Ленинградской области зафиксирована одна из самых массированных атак беспилотников со стороны Вооружённых сил Украины. Telegram-канал Mash на Мойке опубликовал кадры, на которых видно, как силы противовоздушной обороны сбивают вражеский дрон: вспышка взрыва освещает небо, а от громкого звука срабатывают сигнализации припаркованных автомобилей.

По официальным данным, в ночь на 12 сентября над регионом были уничтожены 28 беспилотников. Однако атака не прошла без последствий. Обломки одного из аппаратов упали на жилой дом, пострадала женщина. Кроме того, был зафиксирован пожар на насосной станции, а также возгорание судна в порту Приморска.

Сообщается, что удар наносился тяжёлыми беспилотниками типа «Лютый». Каждый из них был начинён примерно семью килограммами взрывчатки. Для повышения эффективности атаки они запускались группами по семь аппаратов сразу. По информации, дроны стартовали с территории Ровенской и Черниговской областей Украины.