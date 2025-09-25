Полет из Доминиканской Республики в Лас-Вегас для пассажиров рейса American Airlines обернулся скандалом. Как сообщает New York Post, во время полета одна из пассажирок, 34-летняя Кетти Дж. Дилон, устроила драку с бортпроводниками и призналась в попытке убийства своего отца.

По данным издания, женщина начала вести себя агрессивно и угрожала нескольким членам экипажа. Стюардессам пришлось применить пластиковые стяжки и клейкую ленту, чтобы зафиксировать пассажирку на кресле и предотвратить дальнейшие нападения. Несмотря на это, уже будучи привязанной, Дилон ударила ногой бортпроводницу и выкрикнула: «Ты не представляешь, через что мне пришлось пройти!».

Вскоре она рассказала еще более шокирующую историю. По словам Дилон, когда ей было 11 лет, она подсыпала в кофе своему отцу яд от тараканов, надеясь его отравить. «Не получилось», — добавила она, вызвав недоумение и тревогу у присутствующих.

Когда самолет приземлился в международном аэропорту имени Гарри Рида в Лас-Вегасе, женщину задержали сотрудники ФБР. Против нее выдвинули обвинения во вмешательстве в работу летного экипажа, а также в нападении с применением ударов, побоев и причинении телесных повреждений.