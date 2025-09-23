Ночью в Одессе местные жители стали свидетелями необычного инцидента, который вызвал серьёзное беспокойство среди населения. Как сообщают городские паблики и очевидцы, в небе был замечен неопознанный летательный аппарат, отличавшийся от привычных беспилотников типа «Герань».

Силы ПВО отреагировали максимально жёстко: по объекту открыли плотный огонь из пулемётов, однако, несмотря на продолжительную стрельбу, сбить цель так и не удалось. По словам очевидцев, канонада не прекращалась почти всю ночь, создавая атмосферу хаоса и страха у мирных жителей.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как в небе над Одессой кружит аппарат нестандартной конструкции. Эксперты Telegram-канала «Хроника Гераней» предположили, что речь могла идти либо о БМ-35, либо о беспилотнике «Италмас» российского производства от компании ZALA.

Военный эксперт Александр Ивановский пояснил, что «Италмас», известный также как «изделие 54», относится к ударным дронам средней дальности, которые занимают промежуточное место между аппаратами «Куб» и «Герань». Если же в небе действительно находился БМ-35, то речь идёт о разведывательном беспилотнике, оснащённом современной системой видеонаблюдения, крайне трудно поддающемся перехвату.

По мнению специалистов, появление подобных аппаратов может указывать на подготовку к более масштабным операциям. В первую очередь под ударом могут оказаться морские порты Одесской области, через которые, по данным разведки, идёт военная помощь для Вооружённых сил Украины.