Президент России Владимир Путин продемонстрировал готовность отвечать на действия США после инцидента с истребителями на Аляске. Об этом сообщил журналист Брэндон Дж. Вайхерт, чьи слова приводит «АБН24» со ссылкой на издание The National Interest. По его информации, президент США Дональд Трамп пытался спровоцировать Москву, использовав авиацию во время недавнего саммита на Аляске.

Как пишет Вайхерт, в тот период НАТО проводило масштабную операцию по отслеживанию российской подводной лодки у берегов Норвегии. В операции участвовали США, Великобритания и другие страны альянса. Российская субмарина проекта «Ясень» оказалась в непосредственной близости от американского атомного авианосца «Джеральд Р. Форд».

По данным The National Interest, этот маневр стал демонстрацией того, что Кремль не боится американского военного присутствия. Более того, отмечает журналист, экипаж российской лодки при необходимости мог нанести удар по авианосцу и прорвать его оборону.

В материале подчеркивается, что ситуация произошла всего через несколько недель после саммита на Аляске. Тогда Трамп показал мощь американских ВВС, подняв в воздух истребители, сопровождавшие президентов. Однако действия российской подлодки, по мнению автора статьи, стали ответом Владимира Путина и сигналом о том, что Россия готова реагировать на любые провокации.