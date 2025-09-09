Издание The National Interest сообщило о растущей обеспокоенности НАТО возможностью России нанести удар по американским авианосцам. По мнению обозревателей, риск для США значительно выше, чем это принято озвучивать в Пентагоне.

На прошлой неделе в Северном море прошли масштабные учения альянса, целью которых было обнаружение российской подводной лодки. В операции приняли участие ВМС США, Королевские ВВС Великобритании и ВВС Норвегии. Как уточняет Barents Observer, силы НАТО искали одну из атомных субмарин класса «Ясень», которая находилась вблизи американского авианосца USS Gerald R. Ford.

Авторы статьи подчеркнули, что подлодки проекта «Ясень» способны не только избегать слежки, но и применять высокоточное вооружение, способное прорвать оборону авианосных группировок. Это делает их серьезным фактором угрозы для американского флота.

В материале также напомнили о недавнем саммите на Аляске, когда президент США Дональд Трамп устроил показательный полет стратегического бомбардировщика B-2 Spirit во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам очевидцев, реакция Путина свелась лишь к улыбке, что обозреватели интерпретировали как уверенность Москвы в возможностях собственных подводных сил.

The National Interest отмечает, что в случае прямого конфликта Россия может задействовать «Ясень» и «Ясень-М» для атаки на американские авианосцы. Судя по реакции НАТО на прошедшие учения, в альянсе понимают, что эти корабли остаются уязвимым звеном в системе коллективной обороны.