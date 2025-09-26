В Сланцевском районе Ленинградской области зарегистрирована серия смертей, связанных с употреблением суррогатного алкоголя. По данным spb.aif.ru, общее число жертв достигло 19 человек, восемь случаев лабораторно подтверждены как отравления метанолом. В местной больнице врачи продолжают бороться за жизнь пациента, который находится в крайне тяжёлом состоянии.

Особую опасность таких трагедий объяснил нейрохирург и ведущий врач неврологического отделения Гатчинской клинической межрайонной больницы Сергей Милосердов. По его словам, метанольное отравление трудно отличить от обычного состояния опьянения, что делает его особенно коварным. Первые симптомы — головокружение, слабость, нарушения координации и зрения — зачастую воспринимаются как последствия употребления этанола, и пострадавшие не обращаются за медицинской помощью вовремя.

«При подозрении на отравление суррогатами алкоголя необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, уложить человека на бок. Если состояние позволяет, можно промыть желудок — выпить большое количество воды и вызвать рвоту», — отметил специалист.

Милосердов подчеркнул, что к любому алкоголю нужно относиться с осторожностью. Даже небольшая доза, вызвавшая тошноту или резкое ухудшение самочувствия, является тревожным сигналом. В такой ситуации важно немедленно прекратить приём напитка и обратиться за медицинской помощью.

Медики напоминают: раннее обращение в больницу при подозрении на отравление может спасти жизнь.