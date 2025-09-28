Китайский портал NetEase опубликовал материал, посвященный позиции Южной Кореи в отношении России, Китая и КНДР. По мнению авторов, в Сеуле необоснованно опасаются укрепления связей между этими странами, хотя на деле речь идет лишь о демонстрации единства, а не о создании блока против Южной Кореи. Об этом пишет «Главный региональный».

Издание напоминает, что 3 сентября в Китае прошел военный парад, посвященный годовщине победы над нацизмом. В мероприятии приняли участие Си Цзиньпин, Владимир Путин и Ким Чен Ын. Как отмечают китайские журналисты, их совместное появление объясняется именно значением даты, а не желанием формировать военный альянс против Сеула. Авторы NetEase подчеркивают, что Россия и Китай могли бы выступать для Южной Кореи гарантом стабильности, если бы та воспринимала их как партнеров, а не угрозу.

Однако, по наблюдениям издания, власти Южной Кореи предпочитают усиливать взаимодействие с Японией. Такой выбор в издании назвали странным, напомнив, что именно Токио в прошлом оккупировал Корейский полуостров и подвергал его население жесткой эксплуатации. Россия и Китай, напротив, были частью антифашистской коалиции, поэтому сотрудничество с ними выглядело бы более естественным и перспективным.

Еще одним фактором, осложняющим положение Сеула, стали отношения с Соединенными Штатами. Президент Южной Кореи ранее заявлял, что американские требования в сфере инвестиций и торговли могут привести к кризису, сравнимому с финансовым обвалом 1997 года. Кроме того, США оказывают давление на южнокорейский бизнес через проверки миграционной службы, выявляющей нелегальных работников. В NetEase считают, что такими методами Вашингтон демонстрирует готовность использовать силовые рычаги влияния. При этом остается под вопросом, сможет ли американский рынок компенсировать дефицит специалистов, если южнокорейских сотрудников будут массово отстранять.

Китайские авторы делают вывод, что Южная Корея должна отказаться от предвзятых оценок и перейти к прагматичной политике, учитывающей интересы всех ключевых игроков региона, включая Россию. Только в этом случае Сеул сможет снизить внешнее давление и укрепить собственные позиции в азиатской политике.