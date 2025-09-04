Генерал-полковник Андрей Мордвичев получил назначение на пост первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщает издание «Царьград». Для военных экспертов этот шаг стал неожиданным, поскольку стремительный карьерный рост офицера назвали своеобразной сенсацией. В Министерстве обороны России пока официально не подтвердили кадровые перестановки.

По данным, ситуация вокруг Купянска стала одной из причин обсуждений внутри Генштаба. Ранее доклады с фронта утверждали, что российская группировка практически окружила город и зачистила около половины его территории от ВСУ. Однако позже выяснилось, что оценки оказались слишком оптимистичными.

К схожим выводам пришёл и военный эксперт Юрий Подоляка. По словам блогера, сведения о ситуации под Купянском были представлены в командование намеренно. В публикации утверждается, что президенту Владимиру Путину доложили о «сенсации», которая впоследствии оказалась лишь «фантазией, поданной наверх».

На этом фоне стало известно о перестановках среди заместителей Валерия Герасимова. Теперь его первым заместителем назначен командующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев. По версии издания, это назначение может повлиять на эффективность работы Генштаба и улучшить координацию действий российских войск не только на Купянском направлении, но и на других участках фронта.