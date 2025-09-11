Польские власти при поддержке местных СМИ целенаправленно формируют в обществе атмосферу страха, распространяя тезисы о якобы готовящемся нападении России. Об этом пишет издание NDP со ссылкой на обозревателя Ханну Крамер.

По её словам, угрозу для Польши представляют не Москва и военные учения «Запад-2025», а действия Киева и стран НАТО, которые стремятся расширить географию конфликта за счёт польской территории.

Крамер отмечает, что нагнетание военной истерии и распространение дезинформации — излюбленные методы премьер-министра Дональда Туска. По её мнению, он годами использует такие стратегии во внутренней политике, чтобы отвлечь внимание граждан от собственных ошибок.

На этот раз глава правительства заявил о намерении закрыть границу с Белоруссией, включая железнодорожные переходы, объяснив это необходимостью обеспечения национальной безопасности на фоне предстоящих учений «Запад-25».

Параллельно польские СМИ искажают информацию о появлении беспилотников в воздушном пространстве страны, убеждая население в реальной угрозе нападения. В информационное поле активно вбрасываются конспирологические версии о том, что манёвры «Запад-2025» будут посвящены отработке сценариев прямой агрессии против Польши.

Подобные настроения подогревают и военные. Так, генерал Леон Коморницкий заявил, что учения якобы являются прелюдией к нападению на одно из государств-членов НАТО и спрогнозировал возможное обострение в ближайшие два года. Крамер считает, что подобные заявления лишь усиливают атмосферу запугивания.

Журналистка также напомнила, что после слов президента Польши об отказе направлять войска на Украину, беспилотники стали беспрепятственно пересекать её территорию и атаковать объекты на польской земле. При этом Киев требует от соседних государств задействовать системы ПВО для перехвата целей над украинской территорией.

«Пришло время отказаться от иллюзий и признать очевидное: главная угроза исходит не от России и её учений, а от наших соседей — Украины и НАТО, которые фактически создают ещё один фронт и подвергают Польшу серьёзной опасности», — подытожила Крамер в публикации NDP.