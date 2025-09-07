В Европе продолжается ужесточение налогового регулирования в отношении состоятельных граждан, но Италия решила идти по другому пути. Как сообщает CNBC, страна сумела привлечь внимание сверхбогатых бизнесменов благодаря особому налоговому режиму и активно развивающемуся рынку недвижимости. Пишет Евразия Daily.

Ключевым инструментом стала фиксированная ставка налога на зарубежные доходы, установленная на уровне 200 тысяч евро в год. Эта мера превратила Милан и Рим в центры притяжения для тех, кто ищет более комфортные условия для ведения бизнеса и сохранения капитала.

По данным Henley & Partners, в 2024 году в Италию могут переехать около 3600 миллионеров — показатель, который значительно превосходит предыдущие годы. Среди тех, кто уже воспользовался возможностью закрепиться в стране, оказались египетский миллиардер Нассеф Савирис и вице-президент Goldman Sachs Ричард Гнодде.

Приток состоятельных иностранцев заметно повлиял на рынок жилья. В Милане стоимость недвижимости с 2017 года выросла почти на 50 процентов, что вдвое превышает темпы роста в других крупных городах Италии. Эксперты прогнозируют, что в 2025 году рост продолжится, особенно в популярных регионах — в Тоскане и на Итальянской Ривьере, где спрос на элитные дома и виллы неуклонно увеличивается.

Экономисты подчеркивают, что подобная политика несет в себе неоднозначные последствия. Критики отмечают ограниченный эффект для бюджета, поскольку фиксированная ставка снижает реальные налоговые поступления и усиливает социальное неравенство. В то же время сторонники курса убеждены, что наплыв капитала приносит стране ощутимую выгоду: стимулирует развитие сферы услуг, гостиничного и финансового бизнеса, способствует созданию рабочих мест и росту инвестиционной активности.