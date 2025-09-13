Российский военкор Юрий Котенок опубликовал кадры тайной операции, во время которой бойцы Вооружённых сил России перемещались по газовой трубе. Видео появилось в его Telegram-канале и, по словам автора, связано с заходом российских подразделений на окраины Купянска.

На записи видно, как военные продвигаются по трубе, используя специальные тачки на колесах. Для того чтобы двигаться вперёд, бойцы помогают друг другу, подталкивая в узком пространстве. Голос за кадром уточняет, что протяжённость трубы составляет около четырёх километров.

«Передвижение по трубе выглядит примерно так. Теперь — марш-бросок уже в Купянск, незаметное и быстрое преодоление так называемой килл-зоны в железном коробе», — пояснил Юрий Котенок.

Журналист также отметил, что на фоне сообщений о повторении суджанской операции «Поток» в украинских пабликах стали появляться призывы взрывать газовые коммуникации по всей стране, чтобы воспрепятствовать подобным действиям российских сил.

Украинская сторона, в свою очередь, утверждает, что российские военные фактически создали целую «логистическую артерию» для продвижения к Купянску. По этим данным, заход осуществлялся в районе Лимана Первого, а для перемещения использовались не только лежаки на колесах, но и электросамокаты. На весь маршрут, по утверждениям украинских источников, ушло около четырёх дней.