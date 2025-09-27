Группа граждан Израиля была задержана в аэропорту испанской Валенсии и в скором времени будет депортирована. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ирана», публикуя кадры инцидента.

По имеющейся информации, 53 израильтянина возвращались домой и перед вылетом начали исполнять песню на иврите прямо в терминале. Сотрудники аэропорта неоднократно делали им замечания, однако пассажиры не реагировали на предупреждения.

После этого в ситуацию вмешалась служба безопасности. На опубликованных кадрах видно, как один из сотрудников повалил на землю мужчину и надел на него наручники.

Как уточняет «Лента.ру», туристов выдворят из Испании, а их имена внесут в «черный список». Это означает, что в будущем им будет запрещен въезд в страну.