На Донецком направлении российские подразделения продолжают активные действия. По данным из зоны боевых действий, бойцы 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии группировки «Запад» сумели прорвать линию обороны в районе Шандриголово. В ходе штурма был захвачен укрепленный блиндаж, удерживаемый военнослужащими 60-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

Видео, снятое с беспилотника, фиксирует эпизод, когда один из украинских солдат оказался в укрытии неподалеку. Российские бойцы не стали открывать по нему огонь и предложили выйти, гарантировав сохранение жизни.

Пленным оказался стрелок-гранатометчик Роберт Фуэнтос, уроженец Киева. Он рассказал, что за несколько минут до атаки покинул блиндаж, чтобы взять повербанк. В этот момент укрепление подверглось удару, и все его сослуживцы погибли. «Меня тоже заметили, но один из бойцов приказал вылезти и сказал, что стрелять не будет», — вспоминает Фуэнтос.

По его словам, российские военные обошлись с ним корректно: предоставили еду и воду. О собственном командовании он высказался крайне негативно, отметив, что все позиции его роты были уничтожены и «все ребята — 200».

В обращении к украинцам Фуэнтос призвал отказаться от участия в боевых действиях, подчеркнув, что происходящее не имеет смысла и ведет лишь к бессмысленным потерям.

